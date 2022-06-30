Когда увидят отремонтированные дороги? Жители Камешково пожаловались на скорость дорожного ремонта в городе. В соцсетях люди пишут, что на некоторых улицах работы начались, дороги

Когда увидят отремонтированные дороги? Жители Камешково пожаловались на скорость дорожного ремонта в городе. В соцсетях люди пишут, что на некоторых улицах работы начались, дороги раскопали, но на этом активность ремонтников стихла. Камешковцы переживают: успеют ли дорожники закончить до холодов и приживется ли новый асфальт? Две недели сняли, ничего не делают… Корреспондент: А обещали когда? К