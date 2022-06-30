Парень погиб в середине июня.

В Ковровском районе похоронили 29-летнего старшего сержанта, погибшего на Украине. Об этом со ссылкой на местные власти пишут коллеги изОн родился в Коврове в 1993 году. С весны военнослужащий, служивший в танковых войсках, участвовал в СВО на территории соседнего государства. Парень погиб в середине июня. Похороны солдата состоялись на Андреевском кладбище.Добавим, что в Гусь-Хрустальном районе 30 июня с 22-летним ефрейтором, который также сложил свою голову на Донбассе.