В подмосковных Мытищах упал лифт с пассажирами. Об этом сообщает . Инцидент произошел в офисном здании по адресу Карла Маркса, 4а. По данным высота падения была небольшой – лифт грохнулся ..

В подмосковных Мытищах упал лифт с пассажирами. Об этом сообщает . Инцидент произошел в офисном здании по адресу Карла Маркса, 4а.По данным высота падения была небольшой – лифт грохнулся с первого этажа на цокольный. В результате случившегося пострадали шесть человек, пятерым оказана помощь на месте.В настоящее время решается вопрос о госпитализации людей. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет .