Уникальный проект Владимирской ассоциации кулинаров «За дружным столом» - щедрый подарок для гурманов.

Уникальный проект Владимирской ассоциации кулинаров «За дружным столом» - щедрый подарок для гурманов. Каждый житель и гость столицы региона может совершенно бесплатно посетить серию увлекательных мастер-классов, которые проводят истинные «поэты ножа и черпака». Профессиональные шеф-повара и талантливые любители, мастерски овладевшие тонким искусством вкусного приготовления национальных блюд, совершенно не скупясь делятся секретами создания настоящих кулинарных шедевров.Работает с душойВ среду, 29 июня, на базе парк-отеля «Вознесенская слобода» посетителей мероприятия познакомили с особенностями приготовления армянской долмы и узбекского плова. Легкие потоки тёплого летнего ветра распространяли по округе умопомрачительные ароматы Востока – присутствующие с плохо скрываемым удовольствием вдыхали ароматы экзотических специй, жареного мяса и свежих овощей.- Через гастрономию мы хотим призвать людей слушать и понимать, а не игнорировать, дружить, а не воевать, прощать, а не обвинять, любить, а не бояться. И всё это через язык кухни. Потому что повар не может быть злым. Очень много эмоций передаётся через руки и, я считаю, невозможно быть плохим человеком, будучи поваром, - говорит президент Национальной ассоциации кулинаров Анна Жукова.Живым подтверждением этой концепции служит повар-любитель Расул Абдурахманов – настоящий «гуру» в области приготовления традиционного узбекского плова. В нашем городе он живёт четвёртый год. Местные жители уже успели оценить его кулинарный талант – недавно в Загородном парке, в ходе одного из массовых мероприятий, он участвовал в приготовлении более 100 килограмм плова! Все дегустаторы остались в полном восторге...- Секретов в приготовлении хорошего плова очень мало, - считает Расул. - Нужно просто быть внимательным и всё делать с душой. И самое главное -приложить к процессу сердце. Кроме того, нужно не жалеть продукты.Расул подчеркнул, что самый вкусный плов получается лишь тогда, когда готовишь его на костре. В квартирных условиях – уже не то. Также стоит сказать, что в наших краях есть трудность «с поиском достойного барашка». Подходящее мясо для настоящего плова можно «выловить» лишь на рынке, у фермеров.Отличие – в деталяхПредставители армянской диаспоры, в свою очередь, не только накормили гостей мероприятия удивительно вкусной долмой, но и рассказали – чем же она (в конце-то концов!) отличается от голубцов.- Принцип такой же, как у русских голубцов. Основное отличие заключается в том, что мы используем виноградные листья. Кроме того, специально для нашего национального блюда изготавливается особая заправка – мацони. Если сказать по-русски - особый род простокваши. Её смешивают с чесноком, добавляют немного соли. Эту подливу как раз и добавляют на долму, что делает её очень вкусной, - рассказал председатель армянской диаспоры города Владимира Сергей Яжан.Он также отметил большую важность подобных мероприятий. «Сегодня я в очередной раз насладился главным блюдом узбекской кухни, услышал о плове кое-что новое для себя. Знакомство с национальными кухнями сближает людей. Это здорово».Сергей вспомнил годы службы в советской армии. Тогда он общался с представителями разных национальностей. И все они хвалили свои кухни. Но, увы, возможности попробовать их «фирменные» блюда не было.- Зато сейчас мы можем это исправить, - сказал он с добродушной улыбкой.Узнать о ближайших мастер-классах и записаться на них можно по телефону: +7 (906) 614-49-22.