Двух жителей Владимира на заседании 30 июня признали виновными в убийстве и расчленении подростка. Убийцу Перепелкина приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и компенсации

Двух жителей Владимира на заседании 30 июня признали виновными в убийстве и расчленении подростка. Убийцу Перепелкина приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей, его сообщника – к 2,5 годам в колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе областных судов. Напомним, трагедия произошла в конце прошлого года.