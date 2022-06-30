Для организации двухразового питания потребуется 48,1 млн рублей.

С нового учебного года все дети-инвалиды школьного возраста будут получать бесплатное двухразовое питание. Госдума приняла поправки, которые гарантируют это право детям, посещающим образовательные учреждения, либо, находящимся на домашнем обучении.Ранее ребятам выдавали сухой паек или денежную компенсацию. Сейчас возможность вольной трактовки исполнения закона устранена. Установлен единый подход для всех субъектов, определены источники финансирования.«Считаю этот подход правильным. У нас в стране 700 тысяч ребят с ограниченными возможностями здоровья, которым созданы специальные условия для обучения и воспитания. Безусловно, им необходима поддержка от государства в лечении, реабилитации, обучении и полноценном питании», - подчеркнул Игорь Игошин.Во Владимирской области обучается 1475 детей-инвалидов, на дому - 460 человек.Для организации двухразового питания потребуется 48,1 млн рублей.