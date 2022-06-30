Напомним, что она расположена на улице Добросельской.

Во Владимире школе №28 присвоят имя адмирала Михаила Лазарева. Решение принято на заседании горсовета. За новое наименование ходатайствовали управление образования и топономическая комиссия. Депутаты поддержали инициативу.Михаил Петрович родился во Владимире в 1788 году. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, кругосветном путешествии и экспедиции в Антарктиду.В память о мореплавателе на Большой Московской установлена мемориальная доска, а на улице Красноармейской в его честь названа площадь.Официально учреждение будет называться Средняя общеобразовательная школа №28 имени адмирала М.П. Лазарева.Напомним, что она расположена на улице Добросельской.