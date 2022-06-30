Организаторы намереваются провести два собрания 2 и 4 июля.

Владимирский суд разрешил горожанам спеть индуистские мантры в сквере Диктора Левитана. Ранее сообщалось, что мэрия проведение публичного мероприятия.В установленном порядке жители подали уведомления в горадминистрацию, но получили отказ. После этого, представители религиозного течения направили в суд два иска. Организаторы намереваются провести два собрания 2 и 4 июля.Первый иск Фемида удовлетворила. Теперь последователям индуизма, видимо, разрешат собраться 2 июля. Второе дело рассмотрят 30 июня и 1 июля.В горадминистрации пояснили, что первоначальный отказ связан с отсутствием документа, подтверждающего принадлежность организаторов к религиозной группе под названием «Гауранга» (официально зарегистрирована в Минюсте). Смысл в том, чтобы не допустить проведение религиозного мероприятия людьми, не имеющими отношения к указанной общине.Окончательное решение власти примут после изучения постановления суда.