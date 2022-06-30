30 июня в 11:00 во Владимире пройдет июльское заседание Законодательного собрания. Мы проведем для вас онлайн-трансляцию мероприятия, на котором, возможно, примут несколько важных для развития

30 июня в 11:00 во Владимире пройдет июльское заседание Законодательного собрания. Мы проведем для вас онлайн-трансляцию мероприятия, на котором, возможно, примут несколько важных для развития региона решений. На заседании обсудят такие следующие вопросы: распределение дополнительных 3,8 млрд рублей, утверждение наказов избирателей на 2023 год, принятие закона о жилищных сертификатах для детей-сирот, введение нового пакета налоговых