Волька и старик Хотабыч просыпаются с бодунища: башка трищит изо рта вонят. Хотабыч мац-мац себя за бороду - ни одной волосины не осталось. Он в панике:
- О Волька, что вчера случилось?
- Ты чё, старый хрыч совсем дупля не ловишь?! Забыл как ты вчера в ресторане орал того мол хочу, этого... Вот всю бороду и выдергал.
Хатабыч себя за грудь мацает, ни одной волосины...
- О Волька, а это что?
- Ну ты даешь! Забыл как мы вчера по бабам пошли. Кто орал, ту хочу, эту... Вот все волосы с груди и повыдергивал.
Хатабыч заглядывает в трусы, а там ма*давошки с разноцветными фонариками бегают.
- ВОЛЬКА????!!!!
- Блин дед... Когда мы на гаишников нарвались, ты куда их послал?
еще анекдот!