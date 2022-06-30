Он обвиняется в хищении бюджетных средств.

Во Владимире директора «Центра культуры и искусства на Соборной» Александра Загубнего освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Следователь СУ УМВД ходатайствовал о продлении меры пресечения. Адвокаты подозреваемого возражали против нового срока ограничений. В результате суд смягчил условия содержания фигуранта.Для обвиняемого введён запрет определенных действий: общение с лицами, проходящими уголовному делу в качестве обвиняемых или свидетелей; переговоры с использованием мобильных средств связи по обстоятельствам, не касающимся расследования дела; отправление и получение почтово-телеграфных писем, кроме корреспонденции, связанной со следствием.Напомним, что по версии правоохранителей, мужчина фиктивно трудоустроил четверых сотрудников, которые фактически не работали в организации. Положенную «коллегам» заработную плату получал сам руководитель. Правоохранители провели ряд обысков. Директора бывшего дома Офицеров задержали, а впоследствии поместили под домашний арест.Ранее региональный исполком «Единой России» Александра Загубнего в партии.