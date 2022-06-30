С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152243 владимирцев.

Во Владимирской области на 30 июня выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Петушинском, Александровском, Юрьев-Польском, Гороховецком и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152243 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41386 заболевших во Владимире, 17952 - в Ковровском районе и 16815 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.