Благодаря современному медоборудованию медики получили возможность более оперативно и точно проводить обследование, своевременно отслеживать изменения здоровья пациентов и корректировать тактику лечения.

Специалисты Областной детской клинической больницы провели уже 116 сеансов диагностики на новом аппарате МРТ. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в департаменте здравоохранения.Благодаря современному медоборудованию медики получили возможность более оперативно и точно проводить обследование, своевременно отслеживать изменения здоровья пациентов и корректировать тактику лечения.«Врачи проводят исследования головного и спинного мозга, внутренних органов, малого таза, мягких тканей, а также внутренних структур суставов и позвоночника», – уточнила и.о. главрача больницы Елена Савельева.Добавим, что помимо поставки томографа для нужд медучреждения приобретены лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование.