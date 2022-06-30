Приговор суда может быть обжалован.

В Вязниках 28-летнего парня приговорили к исправительным работам за изготовление кастета. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.С.А. Коротков в период с января по апрель 2021 года по просьбе знакомого изготовил, а затем подарил ему кастет, обладающий свойствами холодного оружия. Представители правосудия не сообщили кто сдал мастера, но в итоге на него завели уголовное дело.«При назначении наказания учтено сотрудничество со следствием, наличие на иждивении малолетнего ребенка сожительницы, и с учётом предыдущей судимости мужчину приговорили к году и трём месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства», - уточнили в суде.Приговор суда может быть обжалован.