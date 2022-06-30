МТС сообщает о расширении фиксированной сети в новостройках Владимира. Домашние цифровые сервисы стали доступны жителям нового заселенного корпуса комплекса «Дуброва Парк-2», где ..

МТС сообщает о расширении фиксированной сети в новостройках Владимира. Домашние цифровые сервисы стали доступны жителям нового заселенного корпуса комплекса «Дуброва Парк-2», где проживает 135 семей.Скорость домашнего интернета, в 10 раз превышающая стандартную, стала доступна жителям дома по улице Нижняя Дуброва, 54, корпус 4. Это уже второй многоквартирный дом в жилом комплексе, в который МТС провела высокоскоростной домашний интернет. За полгода доступ к гигабитному интернету на улице Нижняя Дуброва получили свыше 500 семей.Сейчас во Владимире возможность подключить свои компьютеры, планшеты, ноутбуки к качественному домашнему интернету имеют около 120 тысяч семей, из них 80 тысячам уже доступен гигабитный.Гигабитная сеть фиксированной связи МТС позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома». Жители смогут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.«Если почитать отзывы в различных форумах о недвижимости, обязательно наряду с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой любого жилого комплекса обсуждается качество связи. Мы стараемся еще на этапе строительства заводить в многоквартирные дома скоростной проводной интернет, чтобы жильцы заселялись в максимально комфортное жилье. Ведь сегодня хороший интернет важен настолько же, как вода, свет и отопление. Важно, что с новой технологией гигабитного интернета владимирцы не только получают высокие скорости, но и могут сократить затраты на услуги связи и ТВ. Объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. К тому же, это еще и удобно — управлять всеми услугами можно с помощью единого лицевого счета», - рассказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.Для подключения домашнего скоростного интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу, которую можно проверить на .