Смотрите Вести в 9 утра: Как идет подготовка к новому отопительному сезону в регионе. Под...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Как идет подготовка к новому отопительному сезону в регионе.Под домашним "арестом".- Во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа. Никому лежачие не нужны! Почему чиновники отказались установить пандус в их доме?Теплая реформа.- Готовь трубы летом. Как идет подготовка к новому отопительному сезону в регионе?Русско-немецкая графика.- И новая серия графических картин Александра Ерашова. Русские немцы, которые повлияли на ход истории нашей страны. Кто они?