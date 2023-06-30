Смотрите Вести в 9 утра: Как идет подготовка к новому отопительному сезону в регионе.
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Смотрите "Вести" в 9 утра: Как идет подготовка к новому отопительному сезону в регионе.
Под домашним "арестом".
- Во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа. Никому лежачие не нужны! Почему чиновники отказались установить пандус в их доме?
Теплая реформа.
- Готовь трубы летом. Как идет подготовка к новому отопительному сезону в регионе?
Русско-немецкая графика.
- И новая серия графических картин Александра Ерашова. Русские немцы, которые повлияли на ход истории нашей страны. Кто они?