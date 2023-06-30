10 зараженных боррелиозом клещей сняли с людей во Владимирской области за неделю. Обнаружено 10...

10 зараженных боррелиозом клещей сняли с людей во Владимирской области за неделю.Обнаружено 10 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди клещей, снятых с людей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.С момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) к медикам обратилось 1356 человек, в том числе 359 детей.К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся:- Александровский район – 265 сл,- Ковровский район – 208 сл,- Муромский район – 178 сл,- Гусь-Хрустальный район – 128 сл,- Петушинский район - 89 сл.Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано, отметили в ведомстве.Фото: https://www.pxfuel.com