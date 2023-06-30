10 зараженных боррелиозом клещей сняли с людей во Владимирской области за неделю.
Обнаружено 10...
10 зараженных боррелиозом клещей сняли с людей во Владимирской области за неделю.
Обнаружено 10 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди клещей, снятых с людей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.
С момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) к медикам обратилось 1356 человек, в том числе 359 детей.
К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся:
- Александровский район – 265 сл,
- Ковровский район – 208 сл,
- Муромский район – 178 сл,
- Гусь-Хрустальный район – 128 сл,
- Петушинский район - 89 сл.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано, отметили в ведомстве.
Фото: https://www.pxfuel.com