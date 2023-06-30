Депутаты Заксобрания Владимирской области приняли поправки о материальном стимулировании народных...

Депутаты Заксобрания Владимирской области приняли поправки о материальном стимулировании народных дружинников.Новая правовая норма будет способствовать вовлечению еще большего количества людей с активной гражданской позицией в охрану общественного порядка. Народных дружинников будут поощрять денежными вознаграждениями и ценными подарками. Предложенные поправки были поддержаны профильным комитетом и приняты всеми депутатами.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Достаточно сложно договариваться с каждым руководителем частного предприятия о том, чтобы он поощрял дружинников, поэтому мы сегодня предусмотрели возможность государственным органам власти, органам местного самоуправления поощрять наших дружинников.