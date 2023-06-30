Дружинников будут лучше поощрять за хорошую работу. Депутаты Заксобрания Владимирской области придумали порядок материального стимулирования внештатных сотрудников полиции. Инициатором

Дружинников будут лучше поощрять за хорошую работу. Депутаты Заксобрания Владимирской области придумали порядок материального стимулирования внештатных сотрудников полиции. Инициатором нововведения выступила региональная прокуратура. Хоть в областном бюджете ежегодно выделяются средства на поддержку движения, но материальные выплаты не слишком большие. Страхования дружинников, по мнению депутатов, также недостаточно. В Законодательном собрании сформировали рабочую группу для решения этой