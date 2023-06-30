Жители Судогды, Владимира, Суздаля, Коврова, Камешково, Мурома и Вязников подписали контракты с Минобороны.

Из Владимирской области в зону СВО отправилась группа из 15 военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.Жители Судогды, Владимира, Суздаля, Коврова, Камешково, Мурома и Вязников подписали контракты с Минобороны. Сказать им напутственные слова пришли чиновники, сотрудники военкомата, священнослужители, родные и близкие.«Решение принял самостоятельно, никого не слушая. Думаю, я там пригожусь. В такие времена помощь нужна каждого из нас!», - подчеркнул доброволец Даниил.