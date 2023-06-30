Как идет подготовка тепловых узлов к зиме в разных районах Владимирской области? Об этом в нашем...

Как идет подготовка тепловых узлов к зиме в разных районах Владимирской области?Об этом в нашем репортаже.Это утро на улице Зеркальной в Гусь-Хрустальном началось шумно. С 8 утра строительная бригада устанавливала защитные ограждения, а уже через час заработал экскаватор.Новые сети тянутся на сотни метров по всему Гусь-Хрустальному и ведут к современным блочно-модульным котельным. Все они построены буквально за 2 месяца. Точнее - собраны. Современные технологии позволяют доставлять готовый к подключению источник тепла с завода сразу на место установки.Виктор Тюлин, директор по развитию и общим вопросам ООО «Владимиртеплогаз»:- Тепловая реновация Гусь-Хрустального – флагманский проект нашей инвестиционной программы. Бюджет – больше миллиарда, график реализации проекта – амбициозный. По завершению всех работ значительно повысится качество и надёжность теплоснабжения 43 тысяч гусевчан.В Муроме тоже большая коммунальная стройка. Одну из городских магистралей перекрывали уже дважды. Более ста метров новой трубы в пенополиуретановой изоляции сотрудникам "Владимиртеплогаза" необходимо проложить в самые короткие сроки. Маршрут сложный: сеть идёт под дорогами, тротуарами и парковками торговых центров. В прошлом отопительном сезоне утечки были сразу на двух участках этой трассы. Было принято решение менять всю. Всего на сегодняшний день в центральной и исторической частях города заменены 700 метров тепловых сетей.Посёлок Введенский в Петушинском районе когда-то отапливался вот этим советским колоссом. Требования времени – высокий КПД, безопасность и энергосбережение - диктуют совсем другой подход к теплоснабжению. По сравнению с предшественницей новая котельная кажется игрушечной, но эффективнее в разы. Повысить этот показатель поможет полная замена старых труб. Для этого работникам "Владимиртеплогаза" приходится филигранно вписывать ремонтные зоны в сложную геометрию жилых дворов.Редкий кадр: так выглядит небо изнутри дымовой трубы. От основания до вершины - почти 50 метров железобетона. Промышленная визуальная доминанта Киржача проходит плановый ремонт. Снаружи промальпинисты отштукатурили 170 квадратных метров поверхности, внутри - восстанавливают жаростойкое покрытие. Компания-подрядчик ведёт подобные работы в трёх филиалах компании. Всего в 2023 году запланирован ремонт 28 дымовых труб.В посёлке Ставрово идёт перевооружение котельной, отапливающей больничный комплекс. Имущество, переданное в управление "Владимиртеплогазу" в рамках концессионного соглашения, давно нуждалось в модернизации. Сейчас на площадке ведутся интенсивные работы, уже установлены 5 новых котлов. Источник тепла будет готов задолго до начала отопительного сезона.Сергей Никитин, генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз»:- Каждый год компания наращивает объёмы инвестиционной и ремонтной программ, у нас глобальная задача остановить устаревание теплосетей, заранее видеть риски, быстро определять и устранять повреждения, сосредотачиваться на модернизации сетей и котельных. В теплоснабжении не бывает чудес и износ инфраструктуры не снизить за год или даже пятилетку, нужна многолетняя работа на результат.Дарья Давыдова, «Вести-Владимир»