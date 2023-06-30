Уже который день поклонники обсуждают изменения в фигуре Ксении Собчак, которую подозревают в беременности.

Уже который день поклонники обсуждают изменения в фигуре Ксении Собчак, которую подозревают в беременности.По Сети разлетелась новость о возможной беременности знаменитой журналистки. Всему виной ее новые видео с отдыха на Бали, на которых она запечатлена с явно выпирающим животиком. В комментариях под опубликованными кадрами пользователи уже поздравляют Ксению Собчак со скорым пополнением.Сама блондинка пока никак не комментирует гуляющую по Сети информацию о ее интересном положении. Зато высказаться на этот счет решил светский сплетник Антон Суворкин, который, к слову, вместе с мамой в прошлом году делал расклад таро на теледиву и увидел беременность. "Мама говорила, что вроде ей нужен ребенок, но она не рекомендовала, опираясь на карты", – напомнил блогер.Сам сплетник пока не знает наверняка, беременна ли Ксения Собчак, и ждет информации от своих источников. Он предположил, что, возможно, это просто неудачные кадры с журналисткой: мол, на самом деле она просто съела лишнего и потолстела."Ну, а если беременна... Ксюш, мои поздравления. Легких родов!" – обратился к звезде Антон Суворкин.В комментариях под новым выпуском блогера про журналистку уже появились ироничные высказывания. Кто-то написал, что новости об интересном положении блондинки появляются стабильно раз в год. Стоит отметить, что в прошлом году журналистка Алена Жигалова обвиняла Ксению Собчак в том, что она "придумывала" беременность, чтобы продвигать себя.