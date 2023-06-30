Об этом просила компания-застройщик ООО «Капитал-Строй».

Мэрия Владимира сроки строительства ЖК «Поколение» до 30 июня 2024 года. Об этом просила компания-застройщик ООО «Капитал-Строй».Изначально проблемный дом на улице Северной должны были сдать к концу декабря прошлого года, но ввод в эксплуатацию перенесли на полгода. Фирма так и не достроила 18-этажку. Теперь дольщики будут ждать ещё год. Сейчас застройщик пытается найти деньги на достройку многоэтажки.Напомним, что против стройфирмы Руководство обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Подан иск о банкротстве. Вопрос всстановления прав дольщиков находится на контроле прокуратуры.