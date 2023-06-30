Как рассказали в пресс-службе вуза, решение принял учёный совет.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон получил звание почётного профессора ВлГУ. Как рассказали в пресс-службе вуза, решение принял учёный совет.Диплом священнослужителю вручил ректор Владимирского госуниверситета Анзор Саралидзе. Официальная формулировка - за большой вклад в реализацию совместных проектов, помощь в подготовке кадров, плодотворную работу по воспитанию студентов.Напомним, что владыка является ректором Свято-Феофановской духовной семинарии.