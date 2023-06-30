Более 40 выступлений в разных жанрах пройдет до конца лета в Измайловском парке.
Более 40 выступлений в разных жанрах пройдет до конца лета в Измайловском парке.
В российской столице на регулярной основе проходят всевозможные спортивные, творческие и познавательные мероприятия: лекции, мастер-классы, экскурсии, соревнования, концерты и масштабные фестивали. Особняком в этом деле стоят парки Москвы, которые постоянно готовят разностороннюю программу для жителей и гостей города.
К примеру, Измайловский парк приглашает всех желающих на бесплатные концерты. До конца лета в там пройдет более сорока выступлений в разных жанрах. Москвичи смогут насладиться музыкой в исполнении лауреатов международных фестивалей, джазовых коллективов и даже оркестра столичных спасателей.
Какую программу представят гостям Измайловского парка музыкально-инструментальные ансамбли и духовые оркестры, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Традиция летних музыкальных программ сохраняется в Измайловском парке уже больше 20 лет. В репертуаре этого сезона — мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции", – отметила чиновник.
Так, по субботам с 16:00 до 17:00 можно насладиться выступлением оркестра спасателей Москвы. Музыканты исполнят вальс "Воспоминание", марш "Прощание славянки" и другие известные произведения.
"Старый рояль" Марка Минкова, "Романс" Дмитрия Шостаковича и иные композиции можно услышать в исполнении ансамбля солистов "Сфорцандо" — лауреатов международных фестивалей. Концерты пройдут по воскресеньям 17:00 до 18:00.
Ольга Ступина, B-Band, группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева и другие артисты порадуют всех любителей джаза по выходным с 18:00 до 20:00. Полная музыкальная программа доступна на Измайловского парка.
К слову, в следующую субботу, 1 июля, перед посетителями парка "Ходынское поле" выступят Люся Чеботина и DJ Smash, а в воскресенье, 2 июля, состоится концерт группы "Дискотека авария". Музыкальная программа приурочена ко .
Впрочем, парки Москвы подготовили для своих гостей более 50 бесплатных праздничных мероприятий. Всех желающих ждут на фестиваль парк поселка Шишкин Лес, сад имени Баумана, парк "Северное Тушино", парк Дружбы и Измайловский парк.