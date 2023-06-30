На федеральной трассе М-12 во Владимирской области сгорел легковой автомобиль. Вечером 29 июня...

На федеральной трассе М-12 во Владимирской области сгорел легковой автомобиль.Вечером 29 июня 2023 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля. Возгорание произошло на федеральной трассе М-12, 138 км, в Петушинском районе.По прибытии пожарных подразделений установлено горение автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.Информация о погибших и пострадавших нет.Пожар ликвидировала привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС по Владимирской области