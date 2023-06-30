На оборудование контейнерных площадок во Владимире направили больше миллиона рублей. На...

На оборудование контейнерных площадок во Владимире направили больше миллиона рублей.На оборудование контейнерных площадок в частном секторе областного центра направили больше миллиона рублей, сообщает мэрия Владимира.На эти средства оборудуют 24 площадки во всех городских районах, а также в удалённых микрорайонах и присоединённых территориях. Главный эколог города Сергей Сухопаров подчеркнул, оборудование площадок улучшает санитарную обстановку в городе и создаёт условия для первичной сортировки мусора горожанами. Это ещё один вклад в решение проблем несанкционированных свалок.