На поврежденные дороги при строительстве трассы М-12 во Владимирской области потратят 5 миллиардов...

На поврежденные дороги при строительстве трассы М-12 во Владимирской области потратят 5 миллиардов рублей.На вторую волну восстановления региональных дорог, затронутых при строительстве трассы М-12, понадобится пять миллиардов рублей. О планах сегодня рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков. 142 километра были учтены в самом проекте трассы - там восстановление уже идет. И 329 километров в проект восстановления изначально не вошли.Николай Теняков, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Нами сейчас готовится повторное обращение в правительство. Точнее, в адрес вице-премьера Хуснуллина, чтобы поставить вопрос об оказании финансовой помощи - то, что нам было обещано. И сроках выделения этих средств. Естественно, никто сразу эту сумму не даст. В течение хотя бы 25-го, 26-го годов. Мы бы за эти сроки восстановили эти дороги.Николай Теняков также рассказал о борьбе с борщевиком у дорог региона. В ведомстве подчеркнули, из трех тысяч зараженных гектаров отношение к дорожникам имеют лишь 17 процентов площадей. То есть, только растения в дорожной полосе отвода. Остальное - в ведении властей разных уровней. Благодаря закупленной в прошлом году министерством транспорта и дорожного хозяйства технике, борщевик вдоль трасс уничтожают 9 полностью укомплектованных звеньев. Первая обработка прошла в мае и июне.Николай Теняков, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Надо понимать, что это история не разовая такая. Повторная обработка будет проведена в августе месяце. То есть две обработки за сезон. Дополнительно те места, где должного эффекта от применения в тех местах не дало, там или окос сейчас производится. И будет еще повторно обрабатываться.