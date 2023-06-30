На июньском заседании Заксобрания был принят закон о поддержке семейных предприятий. Такие компании планируют выделить в отдельный сегмент – с соответствующим набором преференций и льгот.

На июньском заседании Заксобрания был принят закон о поддержке семейных предприятий. Такие компании планируют выделить в отдельный сегмент – с соответствующим набором преференций и льгот. Небольшие семейные компании – современный тренд в развитии малого и среднего предпринимательства в России. Многие маленькие фирмы и ИП, особенно в торговле и фермерстве, часто построены по принципу семейного предприятия.