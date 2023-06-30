Народные приметы на 1 июля. Какое блюдо нужно обязательно поставить на стол в Ярилин день, чтобы в...
Народные приметы на 1 июля. Какое блюдо нужно обязательно поставить на стол в Ярилин день, чтобы в дом пришло счастье.
1 июля 2023 года проходит народный праздник Ярилин день. Народный праздник называют Ярилиным по той причине, что в старину этот день посвящали древнеславянскому богу солнца, лета и плодородия — Яриле. Считается, что солнце становится особенно ярым.
Другое название праздника — Макушка лета. Проходят самые жаркие и длинные летние дни. В этот день можно задобрить или порадовать своего Домового. Для этого за печкой или в укромном уголке на кухне ему ставят блюдечко с молоком, конфеты или другие угощения, например, кусочек пирога, тарелку каши и так далее.
Что можно делать в Ярилин день?
Главными блюдами являлись караваи и блины, которые своей формой и цветом символизировали солнце. Кто на Ярилу отведает каравай, того в этом году посетит счастье.
Поскольку этот день считается самым солнечным, хорошо проводить время на воздухе и загорать.
Сегодня принято веселиться, танцевать, играть, радоваться жизни.
Что нельзя делать в Ярилин день?
Нельзя жаловаться на свою жизнь, болезни и беды, судьбу, которая складывается не так, как бы вы хотели — удачи не видать.
В день Ярилы нельзя грустить и печалиться.
Нельзя ссориться, ругаться, повышать голос и уже тем более распускать руки.
Запрещено держать на кого-то обиду. Сегодняшний день считается самым лучшим для налаживания отношений между поссорившимися родными и друзьями.
Народные приметы на 1 июля 2023 года
Золотистая заря с розовыми оттенками — погода будет хорошей.
Луна с зелёным отливом — к засухе.
Утром туман стоит — днём ожидайте жару.
Радуга вечером появилась — к улучшению погоды.
Земля возле берега стала влажной, разбухла — к дождю.
Предметы вдалеке кажутся необычайно большими — к сырой погоде.
Фото pxfuel.com