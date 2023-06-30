Народные приметы на 1 июля. Какое блюдо нужно обязательно поставить на стол в Ярилин день, чтобы в...

Народные приметы на 1 июля. Какое блюдо нужно обязательно поставить на стол в Ярилин день, чтобы в дом пришло счастье.1 июля 2023 года проходит народный праздник Ярилин день. Народный праздник называют Ярилиным по той причине, что в старину этот день посвящали древнеславянскому богу солнца, лета и плодородия — Яриле. Считается, что солнце становится особенно ярым.Другое название праздника — Макушка лета. Проходят самые жаркие и длинные летние дни. В этот день можно задобрить или порадовать своего Домового. Для этого за печкой или в укромном уголке на кухне ему ставят блюдечко с молоком, конфеты или другие угощения, например, кусочек пирога, тарелку каши и так далее.Что можно делать в Ярилин день?Главными блюдами являлись караваи и блины, которые своей формой и цветом символизировали солнце. Кто на Ярилу отведает каравай, того в этом году посетит счастье.Поскольку этот день считается самым солнечным, хорошо проводить время на воздухе и загорать.Сегодня принято веселиться, танцевать, играть, радоваться жизни.Что нельзя делать в Ярилин день?Нельзя жаловаться на свою жизнь, болезни и беды, судьбу, которая складывается не так, как бы вы хотели — удачи не видать.В день Ярилы нельзя грустить и печалиться.Нельзя ссориться, ругаться, повышать голос и уже тем более распускать руки.Запрещено держать на кого-то обиду. Сегодняшний день считается самым лучшим для налаживания отношений между поссорившимися родными и друзьями.Народные приметы на 1 июля 2023 годаЗолотистая заря с розовыми оттенками — погода будет хорошей.Луна с зелёным отливом — к засухе.Утром туман стоит — днём ожидайте жару.Радуга вечером появилась — к улучшению погоды.Земля возле берега стала влажной, разбухла — к дождю.Предметы вдалеке кажутся необычайно большими — к сырой погоде.Фото pxfuel.com