Балерина опубликовала в блоге снимок в эффектном образе и собрала сотни комплиментов.

Балерина опубликовала в блоге снимок в эффектном образе и собрала сотни комплиментов.Эта неделя у поклонников Анастасии Волочковой выдалась особенно удачной. Недавно знаменитая блондинка побывала на фотосессии, и теперь радует подписчиков новыми профессиональными кадрами. Нельзя не отметить, что в этот раз образы артистки получились один краше другого.Последние несколько дней почитатели восхищались снимками Волочковой в роскошном белом платье, украшенном перьями.Давняя подруга, фотограф Елена Галицына, запечатлела звезду на фоне зеленой растительности и с кроликами на руках. А вчера в блоге балерины появился снимок в совершенно другом, но не менее ярком образе.На новом фото артистка предстала перед фанатами помолодевшей красавицей. Знаменитость позировала перед камерой в пышном платье синего цвета с открытой зоной декольте. Кадр был сделан на нейтральном фоне, и все внимание оказалось приковано к наряду и внешнему виду звезды. Поэтому некоторые подписчики сразу же заметили на снимке один маленький изъян.Часть поклонников смутило, что одна из оголенных ступней балерины была перемотана большим пластырем. Некоторые отметили, что эта лишняя, по их мнению, деталь испортила снимок. Впрочем, положительных комментариев оказалось куда больше. Сотни фанатов буквально рассыпались в комплиментах артистке."Все лучше и лучше образы. Так держать!", "Безмолвная красота", "Прекрасно выглядите", "Настя, ты ли это?", – восхитились подписчики.