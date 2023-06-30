Сын Армена Джигарханяна Степан пролетел половину планеты для того, чтобы оценить показ сына Филиппа Киркорова Мартина.

Сын Армена Джигарханяна Степан пролетел половину планеты для того, чтобы оценить показ сына Филиппа Киркорова Мартина.Показ мод, который устроили дизайнер Аника Керимова и сын Филиппа Киркорова, на днях прошел в столице и стал точкой притяжения для многих звезд шоу-бизнеса. Но некоторые, как оказалось, преодолели ради мероприятия тысячи километров. Например, сын Армена Джигарханяня Степан.В Москве, и конкретно на показе, он оказался по личному приглашению Керимовой. И, пусть актер уже много лет живет в США, звонок застал его в Эль-Кувейте, расположенном на берегу Персидского залива. Как сообщил Степан журналистам, у него был запланирован туристический тур по странам Аравийского полуострова."Степан, мы с сыном Филиппа Киркорова Мартином сделали нечто невероятное и фееричное", – обратилась, по словам сына Армена Джигарханяна, к нему приятельница.Вот поэтому Степан изменил планы, прилетел в Москву и, к слову, ни капли не пожалел: остался в восторге от коллекции наследника Киркорова. Мужчина даже счел, что такой высокий уровень недоступен многим зарубежным дизайнерам.Кроме того, Степан Джигарханян был очень растроган тем, как относится Филипп Киркоров к увлечению своего сына. Талант Мартина бесспорен, сообщил сын Армена Джигарханяна, поэтому Филипп Киркоров очень правильно делает, что помогает его развивать.