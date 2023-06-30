О новой попытке вывести из строя его мусоровозы заявил мусорный оператор во Владимирской...

О новой попытке вывести из строя его мусоровозы заявил мусорный оператор во Владимирской области.В Коврове минувшей ночью на 30 июня была зафиксирована попытка проникновения неустановленных лиц на территорию базы ООО УК «Чистый город», сообщила пресс-служба ООО «Биотехнологии».Со слов охранника, подозрительные движения были замечены в районе забора базы, примерно в час ночи. После обнаружения двоих неизвестных в том же месте, где уже ранее проникали злоумышленники, чтобы насыпать сахарный песок в бензобаки мусоровозов, незваные гости поспешили скрыться.Сотрудники компании незамедлительно усилили охрану объекта. Уже в 1:08 по местному времени прибыла группа быстрого реагирования, которая всю ночь работала в усиленном режиме. К сожалению, камеры видеонаблюдения инцидент не зафиксировали, отметили в компании.Напоминаем, что "Вести" сообщали в начале июня, о том как на видео попали злоумышленники, которые устроили мусорный коллапс в Коврове. Они под покровом ночи засыпали сахар в бензобаки мусоровозов, попытавшись вывезти из строя 13 единиц техники. Ущерб от преступных действий составил более трехсот тысяч рублей.По информации, полученной от руководства ООО «УК «Чистый город», каких-либо уведомлений от органов внутренних дел о ходе расследования предыдущего происшествия в адрес компании не поступало, подчеркнули в ООО «Биотехнологии».Фото: пресс-служба ООО «Биотехнологии».