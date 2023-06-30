О новой попытке вывести из строя его мусоровозы заявил мусорный оператор во Владимирской...
О новой попытке вывести из строя его мусоровозы заявил мусорный оператор во Владимирской области.
В Коврове минувшей ночью на 30 июня была зафиксирована попытка проникновения неустановленных лиц на территорию базы ООО УК «Чистый город», сообщила пресс-служба ООО «Биотехнологии».
Со слов охранника, подозрительные движения были замечены в районе забора базы, примерно в час ночи. После обнаружения двоих неизвестных в том же месте, где уже ранее проникали злоумышленники, чтобы насыпать сахарный песок в бензобаки мусоровозов, незваные гости поспешили скрыться.
Сотрудники компании незамедлительно усилили охрану объекта. Уже в 1:08 по местному времени прибыла группа быстрого реагирования, которая всю ночь работала в усиленном режиме. К сожалению, камеры видеонаблюдения инцидент не зафиксировали, отметили в компании.
Напоминаем, что "Вести" сообщали в начале июня, о том как на видео попали злоумышленники, которые устроили мусорный коллапс в Коврове. Они под покровом ночи засыпали сахар в бензобаки мусоровозов, попытавшись вывезти из строя 13 единиц техники. Ущерб от преступных действий составил более трехсот тысяч рублей.
По информации, полученной от руководства ООО «УК «Чистый город», каких-либо уведомлений от органов внутренних дел о ходе расследования предыдущего происшествия в адрес компании не поступало, подчеркнули в ООО «Биотехнологии».
Фото: пресс-служба ООО «Биотехнологии».