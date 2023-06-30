Общественная палата города Владимира продолжает сбор книг для новых регионов России. Пункт сбора...

Общественная палата города Владимира продолжает сбор книг для новых регионов России.Пункт сбора в областной столице открыт на Северной, 36 а.Фёдор Лавров, председатель Общественной Палаты г. Владимира:- Общественная Палата проявила инициативу и мы решили помогать не только фронту, но и тылу, где живут наши люди в присоединённых территориях. Наши русские люди. И та связь, которая была потеряна, чтобы молодежь знала о ней, как жили, какова история нашей страны.К началу нового учебного года литературу на русском языке доставят в освобожденные территории- жителям новых российских регионов- Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонщину и Запорожье. Важную социальную акцию уже поддержали ведущие некоммерческие организации города Владимира. Присоединиться к сбору книг для наших соотечественников могут и все неравнодушные жители областной столицы. Подробная информация по телефону: 33-05-18.Дмитрий Жученко, секретарь Общественной Палаты г. Владимира:- Это пункт складирования. В дальнейшем отсюда будет отправляться специальный транспорт, который отправит груз гуманитарный в города и районы новых областей. Мы предлагаем тем людям, горожанам, которые заинтересованы в участии в этой социальной акции, "просигналить" в Общественную Палату.