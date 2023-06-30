Отгремело, отшумело: во Владимирскую область придет засушливый июль Об этом рассказывает ведущий...

Отгремело, отшумело: во Владимирскую область придет засушливый июльОб этом рассказывает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Как сообщает «РИА Новости» (https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html), «температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям».«Июль ожидается солнечным...» - прогнозируют синоптики. И конечно, второй месяц должен порадовать отдыхающих владимирцев. Но не любителей сада-огорода. Всё же дождей (несмотря на ливни в последние два дня) земле не хватает ещё с июня:«Недобор по небесной влаге по итогам первого летнего месяца может составить 40% от положенного лимита...» – поясняет Тишковец.Но, кстати, при этом завтра — 1-го июля 2023 года владимирцев ожидает до +21°C днём, местами дожди. И лишь после 15.00 к нам придёт тот самый обещанный жаркий июль. Ливни прекратятся.Давление — 739 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду.Кстати, специалисты предупреждают, что первая в июле магнитная буря начнется 1 июля 2023 года и продлится два дня. Её сила - 3 балла. Обычных людей магнитная бурая, вероятнее всего, не коснется, а вот у метеозависимых жителй Владимирской области могут наблюдаться головные боли.В ночь с 1-го на 2-е июля 2023 года синоптики прогнозируют до +16°C .И уже 2-го июля днём воздух прогреется до +23°C. Дожди уйдут, как и тучи.Народный прогноз погоды на 1 июля 2023 года:«Паук в лесу сплел новую паутину – к хорошей погоде», «Вечером закат розовый – к солнечному дню», «Утренний туман — к жаркому дню», «Дорожная пыль «смерчами» поднимается – к грозе».Фото: pxfuel.com