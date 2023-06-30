Правительство Владимирской области выделит несколько миллиардов на социальные нужды, поддержит...

Правительство Владимирской области выделит несколько миллиардов на социальные нужды, поддержит семейный бизнес и ужесточит ответственность за нелегальный мусор.Поддержка семейного бизнеса и ужесточение административной ответственности за нелегальный мусор. В Белом доме прошло заседание Законодательного собрания области. О всех законопроектах, принятых депутатами расскажет Александр Сыпченко.Тридцать "ЗА", против и воздержавшихся нет. Отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год принят единогласно. Расходование средств признано эффективным, в приоритете осталась социальная сфера. Деньги шли на образование, здравоохранение, культуру и спорт. Каждый третий бюджетный рубль - на поддержку семей с детьми.В этом году на социальные нужды бюджет получит дополнительные шесть с половиной миллиардов рублей.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Рост экономики в прошлом году составил более 3 процентов во Владимирской области, в текущем году также происходит рост объемов промышленного производства.Доходная часть бюджета 2023 года составит почти 100 миллиардов рублей. Принятые поправки призваны обеспечить повышение уровня жизни граждан. Вырастут зарплаты бюджетников, будут отремонтированы больницы, построены школы, более 130 льготников получат необходимые лекарства. Добавлены средства на приобретение общественного транспорта и поддержку туризма.Михаил Максюков, председатель комитета ЗС Владимирской области о бюджетной и налоговой политике:- В целом те проблемы с которыми обращались жители и которые волнуют депутатов как раз и профинансированы этим уточнением бюджета.Нарушителей муниципальных правил благоустройства будут карать рублем. Отделаться административным штрафом больше не получиться. Ответственность за складирование остатков деревьев, старой мебели и другого крупногабаритного мусора значительно ужесточат.Александр Нефёдов, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Теперь эта правовая лакуна устраняется, делаются штрафы от 2 тысяч рублей на физлицо, они все по линейки возрастают, ну и прописывается кто ответственен за фиксирование правонарушения.Депутаты также приняли закон о поддержке семейных предприятий. Их выделят в отдельный сегмент со всем набором преференций и льгот. Семейные подряды - тренд последних лет в развитии малого и среднего предпринимательства, говорит один из авторов законопроекта вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.Роман Кавинов, зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области:- Закон вступает в силу во Владимирской области с первого января 2024 года это как раз возможность в течении полугода в госпрограммах Владимирской области, направленных на поддержку бизнеса предусмотреть конкретику исходя из того, что мы создаем базу, основу и мы эту категорию определяем.Численность семейной компании не должна быть более 15 человек, в дальнейшем в области будет создан реестр таких предприятий. Депутаты уверены- новый закон не только даст новый импульс развитию экономики региона, но и будет способствовать появлению новых туристических брендов.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир".