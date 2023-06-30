Приобретение тракторов Ростсельмаш будет для аграриев Владимирской области еще выгодней Erid:...

Приобретение тракторов Ростсельмаш будет для аграриев Владимирской области еще выгоднейErid: 4CQwVszH9pUhqZZVyE4Покупка энергонасыщенной техники обойдется отечественным сельхозпроизводителям дешевле благодаря дофинансированию федеральной Программы «1432». В программе участвуют тракторы серии Ростсельмаш 2000. В зависимости от модификации трактора от Ростсельмаш предоставляются преференции в размере до 15%, в т.ч. скидка по ППРФ «1432».«Это позитивная информация для наших клиентов, т.к. сельхозпредприятия ощущают высокую потребность в модернизации. Дофинансирование федеральной программы «1432» позволит пополнить парки современными мощными агромашинами», - говорит директор по маркетингу Ростсельмаш Андрей Рябов.Вышеуказанные скидки суммируется с льготными условиями акции «Агросезон без платежей» от Росагролизинг, которая продолжает действовать до 30 июня, а также с условиями ППРФ 1528, ППРФ 811, ППРФ 1135 и с региональными программами субсидирования. Благодаря этому покупка тракторов Ростсельмаш будет для аграриев еще выгодней!Соответствующее Ценовое соглашение уже подписано между Ростсельмаш и Росагролизинг.Тракторы серии Ростсельмаш 2000 пользуются постоянным спросом у сельхозпроизводителей Владимирской области. Механизаторы в первую очередь отмечают топливную экономичность, надежность и уровень мощности машины, благодаря которым качественно производятся все полевые работы.Иван Лепёшкин работает механизатором всю жизнь. Сейчас ему 38 лет, и он трудится в ООО «Племзавод «17 МЮД», крупном многопрофильном сельхозпредприятии. Общая площадь пашни хозяйства - 3662 га.«Классная машина - Ростсельмаш 2375, никаких проблем с ним нет!» - говорит Иван Николаевич. - «Я работал на разной технике. Трактор Ростсельмаш 2375 купили в прошлом году, я отработал на нём сезон. Он мне нравится всем. Удобная кабина, мощность хорошая, экономичный в плане расходников, топлива, большая тягловая сила. В том году и весной на нём дисковал, и летом в поле выходил, и осенью подпаривали. Даже в горячий сезон, с высокой нагрузкой двигатель работает без перебоев, перерывов. Никаких нареканий, никаких поломок. В любых условиях держит высокое качество пропашки. Знаю, что руководство собирается покупать к нему дополнительные агрегаты. Система навески у Ростсельмаш 2375 удобная, крепить легко. Трактор рекомендую — посевную точно не сорвёт!»Реклама. ООО «Технический центр «Ополье»