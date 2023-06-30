Жительница Покрова обратилась в полицию, она пожаловалась, что ей стали приходить смс о списании денег с банковской карты. При этом никаких покупок она не совершала. Оказалось, что женщина

Жительница Покрова обратилась в полицию, она пожаловалась, что ей стали приходить смс о списании денег с банковской карты. При этом никаких покупок она не совершала. Оказалось, что женщина потеряла банковскую карту. Как сообщили в УМВД, полицейским удалось найти злоумышленников. Ими оказались 44 и 34-летяя женщины. Фигурантки обе работали продавщицами в магазине, одна из них нашла