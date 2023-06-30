Организация намерена изъять у предпринимателей 5 га земли гослесфонда.

Рослесхоз продолжает судиться с СХК «Вышка» из-за якобы . Пока организация требует изъять у предпринимателей 5 га земли гослесфонда, на нём началасьНа суде власти выписку из лесного реестра, которая доказывает, что начавшаяся незаконная вырубка деревьев, производится именно на природоохранной территории. Чиновники потребовали запретить компании пилить насаждения.Юристы ответчика сообщают, что территория входит в состав Владимира и не может быть частью государственного лесного фонда. Кроме того, ранее суд одобрил передачу участка в частную собственность.Каких-либо конкретных решений пока не принято. Разбирательства продолжаются. Следующее заседание назначено на 25 августа.Напомним, что природоохранная прокуратура провела проверку жалоб жителей и выяснилось, что в урочище Вышка Нерлинского участкового лесничества незаконно вырублены 53 липы, дуб, клён. Ущерб составил 2,5 млн рублей. Работы проводились по заказу ООО «СХК «Вышка». Заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы или штраф до 3 млн рублей.