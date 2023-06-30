Снизить частоту влажной уборки предлагается с ежедневной до одного раза в неделю или месяц.

Роспотребнадзор призвал разрешить УК реже мыть полы в подъездах владимирцев. Снизить частоту влажной уборки предлагается с ежедневной до одного раза в неделю или месяц.Цель изменений - снижение затрат «управляшек» и владельцев недвижимости. По данным управляющих компаний, поправки позволят сократить расходы на содержание жилья в 4-5 раз. Возникает вопрос - когда в последний раз владимирцы вообще видели уборщиц в своих подъездах? При этом деньги за влажную уборку общедомовых помещений жильцами вносятся регулярно и составляют неотъемлемую часть платежей.По всей видимости, Роспотребнадзор всё-таки уверен в регулярности уборки. В ведомстве опубликовали проект корректировок СанПиН. Окончательное решение примут власти.