С 1 июля жители Владимирской области смогут взять кредит по сниженной ставке и оформить пенсию в...

С 1 июля жители Владимирской области смогут взять кредит по сниженной ставке и оформить пенсию в упрощенном порядке.О вступлении с силу в июле 2023 года новых законов и правил, которые коснутся многих, рассказывает ТАСС.Появление должности медицинского психолога.Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, консультации специалистов нужны в том числе участникам боевых действий в СВО.Приобретение субсидируемых билетов онлайн.Минтранс РФ портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты. Эксперимент запланирован с 1 июля 2023 года по 1 июня 2024 года.Регулярное авиасообщение с Кубой.С 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой.Упрощенная экспресс-доставка из-за рубежа через Калининград.Совет Федерации одобрил закон о проведении на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года) по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Речь идет о товарах для личного пользования, вывозимых на территорию ЕАЭС с применением Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.Введение акциза на сахаросодержащие напитки.Сахаросодержащие напитки включены в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка, а этилового спирта — не более 1,2%. Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. Основная цель закона — оздоровление населения за счет уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.Снижение максимальной ставки по потребительским кредитам.Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8%. Кроме того, максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130% от суммы предоставленного займа.Упрощение назначения пенсий.Государственные и муниципальные архивы при наличии у них документов будут предоставлять по запросу Социального фонда России сведения о гражданине, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.Взаимодействие со страховщиком в электронной форме.Расширены возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования. Что касается ОСАГО, осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами в электронной форме. Также создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме.Фото: https://www.pxfuel.com