Сергей Собянин отметил, что в 2022 году в рамках программы зонтичных поручительств предприниматели Москвы привлекли финансирование на сумму больше 37,7 миллиарда рублей.

Сергей Собянин отметил, что в 2022 году в рамках программы "зонтичных поручительств" предприниматели Москвы привлекли финансирование на сумму больше 37,7 миллиарда рублей.Мэр Москва Сергей Собянин принял решение о расширении объема поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в приоритетных для города отраслях. Об этом политик сообщил в своем телеграмм-канале.Он подчеркнул, что для оператора программы – "Корпорации "МСП" – будут выделены дополнительные денежные средства. Она, выдавая банкам "зонтичное поручительство", гарантирует возврат половины кредитных средств, если предприниматели не могут сами предоставить качественное залоговое обеспечение.Иными словами, "Корпорации "МСП" расширяет доступ предприятий малого и среднего бизнеса к заемному финансированию. Как отметил градоначальник, теперь воспользоваться льготными условиями могут московские субъекты МСП, работающие в приоритетных для города отрасляхПо словам мэра Москвы, к ним относятся производство, в том числе, высокотехнологичное, креативные индустрии, научные исследования и разработками, а также туризм и IT."В прошлом году в рамках программы "зонтичных поручительств" предприниматели столицы привлекли финансирование на сумму больше 37,7 миллиарда рублей", – подчеркнул Сергей Собянин.Если столичные субъекты МСП, работающие в приоритетных для города отраслях, используют поддержку регионального оператора исключительно в виде поручительства, то смогут рассчитывать на конечную ставку не более 15%.Сергей Собянин добавил, что если заемщики совместят поручительство "Корпорации "МСП" с льготными программами кредитования, то процентная ставка банка не превысит 10-12 пунктов.