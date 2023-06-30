Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что четверть победителей конкурса перспективных российских брендов пришлась на столичные компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что четверть победителей конкурса перспективных российских брендов пришлась на столичные компании.В 2023 году состоялся первый конкурс перспективных российских брендов в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Примечательно, что четверть победителей проекта пришлась на столичные компании.Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин. Политик отметил в своем телеграмм-канале, что всего на конкурс было отправлено порядка пяти тысяч заявок. Пальму первенства разделили 32 бренда и 21 региона России. Восемь компаний-победителей представляли столицу нашей страны.Московские бренды одержали победу в номинациях "Креативные индустрии", "Информационные технологии", "Потребительские товары" и "Высокие технологии", уточнил глава города. Он давил, что организаторы конкурса стремились продемонстрировать разнообразие российских брендов."4 компании из числа московских победителей являются участниками "Сделано в Москве" — программы Правительства Москвы по поддержке локальных брендов", – подчеркнул Сергей Собянин.Столичный градоначальник также напомнил, что программа запущена в сентябре 2022 года. По его словам, участниками проекта "Сделано в Москве" теперь могут стать не только ИП и ООО, но и самозанятые граждане.В нынешнем году победителями от Москвы стали компании: VR Concept, Bask, VMMGame, Natty, NexTouch, PIX Robotics, Be Easy Kid и Biblioteka Aromatov, Fragrance Community.