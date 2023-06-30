Школа олимпийского резерва имени Толкачёва во Владимире приобретёт региональный статус. Знаменитая...

Школа олимпийского резерва имени Толкачёва во Владимире приобретёт региональный статус.Знаменитая кузница "чемпионов" - школа олимпийского резерва имени Толкачёва - приобретёт региональный статус. Это итог рабочей встречи губернатора Александра Авдеева и президента федерации спортивной гимнастики России Василия Титова.Вместе они побывали в спортшколе имени Толкачёва, встретились с её руководством, спортсменами и их наставниками. Глава региона подчеркнул: спортивной гимнастике нужна своя региональная школа. Владимирские гимнасты только в этом году завоевали целую россыпь золотых медалей. Школа имени Толкачёва-это высочайшая планка спортивного мастерства. Решение о смене статуса-с муниципального на областной-уже принято. Впереди-оформление документации и главное-развитие спортивной базы. Правительство региона намерено плотно сотрудничать с федерацией спортивной гимнастики России. В плана-проведение Кубка России по этому виду спорта в нашем регионе в 2024-ом году. Сильнейших гимнастов страны может принять Суздаль.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Хотелось бы действительно, чтобы инфраструктура спортивная была не только вниманием муниципальных и региональных властей. Понятно, что сейчас при сложном бюджетном процессе об этом, может быть, рано говорить, но в перспективе-там, где есть сложившаяся школа, чтобы такая поддержка при ходатайстве федерации была с Министерства.