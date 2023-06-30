История также заинтересовала СПЧ при президенте.

Следком проверит взаимоотношения в семье из Мурома после сигналов о помощи от 8-летней девочки. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Владимирской области.В эфире «Первого канала» вышла передача «Мужское/Женское», которая была посвящена конфликту разведённых родителей двух дочерей. Сейчас они борются за опеку над младшей. Рассказывая о любви к маме, одна из девочек за спиной сестры показала большой палец, прижимающийся к ладони, который затем накрывается другими пальцами. Считается, что это жест о помощи, который символизирует домашнее насилие.Следователи организовали проверку, в ходе которой будут установлены условия проживания детей.«При наличии оснований примем меры для восстановления прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию», - уточнили в пресс-службе ведомства.Добавим, что история заинтересовала СПЧ при президенте.