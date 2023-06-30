Международный жест о помощи подала девочка из Мурома в эфире Первого канала. Сюжет с ребёнком вышел в передаче «Мужское и женское».

Международный жест о помощи подала девочка из Мурома в эфире Первого канала. Сюжет с ребёнком вышел в передаче «Мужское и женское».Речь шла о взаимоотношениях между экс-супругами. Пара боролась за опеку над младшей дочерью. Старшая девочка рассказывала как ей хорошо живётся с мамой, при этом прижала большой палец к ладони и согнула её несколько раз. Зрители обратили внимание, что жест является сигналом о помощи.На данный факт среагировал региональный Следком. Организована проверка. В ведомстве пояснили, что при наличии оснований будут приняты меры для оказания помощи девочкам.