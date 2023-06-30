Смотрите Вести в 14.30: во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа.
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Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа.
Под домашним "арестом". Никому лежачие не нужны!
- Во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа. Почему чиновники отказываются установить пандус в их доме?
Схватка со златкой
- В городе активизировался опасный вредитель.
Начинается гибель с верхушки
-Изумрудная златка атакует ясени и вязы. Объявлен карантин.
Лайки и репосты
-И от резонансных происшествий до умилительных видео
Щенок жует капусту
-Какие они, самые обсуждаемые посты этой недели?