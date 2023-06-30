Смотрите Вести в 14.30: во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа. Под...

Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа.Под домашним "арестом". Никому лежачие не нужны!- Во Владимире пенсионерка в одиночку выхаживает лежачего мужа. Почему чиновники отказываются установить пандус в их доме?Схватка со златкой- В городе активизировался опасный вредитель.Начинается гибель с верхушки-Изумрудная златка атакует ясени и вязы. Объявлен карантин.Лайки и репосты-И от резонансных происшествий до умилительных видеоЩенок жует капусту-Какие они, самые обсуждаемые посты этой недели?