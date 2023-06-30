Смотрите Вести в 20.00: Новый вредитель выгрызает зеленые легкие региона 33.
Схватка со...
Смотрите "Вести" в 20.00: Новый вредитель выгрызает "зеленые легкие" региона 33.
Схватка со златкой.
- В областном центре активизировался опасный вредитель. Зеленая аллея возле Судогодского шоссе превращается в аллею мертвых деревьев. Изумрудная златка атакует ясени и вязы. Объявлен карантин.
Дорожные проблемы.
- От ремонта дорог до борьбы с борщевиком. Брифинг областного министра дорожного хозяйства. Владимирские отличники.
И рекорд по медалистам во Владимире.
- Они шли к этому долго. Они вложили огромные усилия и самоотдачу. Сколько выпускников получили золотые медали?