Смотрите Вести в 20.00: Новый вредитель выгрызает зеленые легкие региона 33. Схватка со...

Смотрите "Вести" в 20.00: Новый вредитель выгрызает "зеленые легкие" региона 33.Схватка со златкой.- В областном центре активизировался опасный вредитель. Зеленая аллея возле Судогодского шоссе превращается в аллею мертвых деревьев. Изумрудная златка атакует ясени и вязы. Объявлен карантин.Дорожные проблемы.- От ремонта дорог до борьбы с борщевиком. Брифинг областного министра дорожного хозяйства. Владимирские отличники.И рекорд по медалистам во Владимире.- Они шли к этому долго. Они вложили огромные усилия и самоотдачу. Сколько выпускников получили золотые медали?