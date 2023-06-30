Александр Авдеев вместе с президентом Федерации спортивной гимнастки России Василием Титовым и его коллегами побывали в спортивной школе имени Николая Григорьевича Толкачёва. Губернатор

Александр Авдеев вместе с президентом Федерации спортивной гимнастки России Василием Титовым и его коллегами побывали в спортивной школе имени Николая Григорьевича Толкачёва. Губернатор отметил высокие результаты, которых добиваются ученики и тренеры известной спортивной школы.В этом году ученики этой школы привезли с чемпионата Центрального федерального округа 14 золотых медалей из 14 возможных, с чемпионата России –