Наследника артиста увезли в больницу с тяжелой травмой.

Наследника артиста увезли в больницу с тяжелой травмой.Пока Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, в его семье происходят страшные вещи. О том, что жена и несовершеннолетние дети актера испытывают финансовые трудности без главного кормильца, говорят уже давно. А теперь несчастье случилось и со средним сыном артиста Николаем.Стало известно, что 31-летний наследник Михаила Ефремова выпал из окна на третьем этаже. В момент происшествия он находился в своей квартире на Пролетарском проспекте в столице. По информации СМИ, Николая Ефремова доставили в реанимацию с тяжелой травмой и экстренно прооперировали.Журналисты уточняют, что сын артиста имеет проблемы с алкоголем и состоит на учете у психиатра. Эту информацию якобы сообщили его соседи. Претензий к кому бы то ни было по поводу случившегося Николай не имеет. В СМИ пишут, что он выпал из окна случайно.Напомним, что мать Николая Ефремова – народная артистка Евгения Добровольская. Михаил Ефремов женился на ней после разрыва со второй женой Асей Воробьевой. Союз просуществовал около 10 лет, а затем супруги развелись. Николай известен как экс-участник группы "Непоседы" и актер.